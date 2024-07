Stiri pe aceeasi tema

- Compania producatoare de automobile Tesla a miliardarului american Elon Musk are de-a face cu o problema interna cauzata de dispariția a zeci de mii de cești de cafea la fabrica sa din Grunheide, situata in apropiere de Berlin, relateaza DPA, conform Agerpres.

- Constructorul american de automobile electrice Tesla se confrunta cu o problema inedita la uzina sa de la Grunheide, din apropiere de Berlin, unde au disparut 65.000 cesti de cafea, transmite DPA.

- Sute de protestatari care se opun extinderii fabricii Tesla din Grunheide, langa Berlin, s-au confruntat vineri cu politia, in timp ce unii dintre ei incercau sa ia cu asalt uzina de productie a vehiculelor electrice, relateaza The Guardian, preluat de digi24.ro .

- Sute de protestatari care se opun extinderii fabricii Tesla din Grunheide, langa Berlin, s-au confruntat vineri cu politia, in timp ce unii dintre ei incercau sa ia cu asalt uzina de productie a vehiculelor electrice, relateaza The Guardian.

- Sute de protestatari care se opun extinderii fabricii Tesla din Grunheide, langa Berlin, s-au confruntat vineri cu politia, in timp ce unii dintre ei incercau sa ia cu asalt uzina de productie a vehiculelor electrice, relateaza The Guardian, citat de news.ro.

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) a declarat ca a deschis investigatia dupa ce a primit rapoarte despre 20 de accidente care au implicat vehicule care aveau instalate noile actualizari ale software-ului Autopilot, in cadrul rechemarii Tesla. Noua investigatie…

- Constructorul american de mașini electrice a inițiat o noua campanie de rechemare pentru Cybertruck, camioneta electrica a producatorului deținut de Elon Musk. De aceasta data, campania de rechemare vizeaza o problema grava pentru siguranța rutiera. Mai exact, pedala de accelerație poate ramane blocata…

- Tesla a chemat in service toate cele 3.878 de Cybertruck-uri pe care le-a livrat pana in prezent, din cauza unei probleme in care pedala de accelerație poate ramane blocata, punand șoferii in pericol de accident. Rechemarea pune punct unei saptamani tumultuoase pentru Tesla. Compania a concediat mai…