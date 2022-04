Problema gunoaielor revine în atenție în sectorul 1. Imagine dezolantă! Apare din nou in discuție problema gunoaielor din sectorul 1, administrat de catre edilul Clotilde Aramand, dupa ce o situație deranjanta pentru locuitorii unei strazi din S1 a ajuns sa fie semnalata public. E vorba despre oamenii care locuiesc pe strada Chitila, care sunt sufocați de mormanele de deșeuri neridicate ridicate de cateva zile, semnaleaza […] The post Problema gunoaielor revine in atenție in sectorul 1. Imagine dezolanta! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de COVID raman cu sechele dupa ce s-au vindecat, iar formele mai grave le fac cei nevaccinați. In Romania, restricțiile anti-COVID s-au transformat in recomandari. Cu toate acestea, medicii atrag atenția ca virusul continua sa faca victime. Specialiștii in sanatate susțin ca SARS-CoV-2 este…

- Pompierii intervin, sambata, la un incendiu izbucnit la o casa din Sectorul 1. Nu sunt anuntate victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Dupa o pauza de un deceniu, numele Colt va reveni dupa ce Mitsubishi a confirmat ca va lansa un model nou in segmentul B. Viitorul Mitsubishi Colt il va inlocui pe actualul Space Star, care este produs din 2012. Modelul subcompact a primit facelifturi in 2016 și in 2020, insa este, in esența, aceeași…

- Specia de șarpe din imagine este originara din America de Nord și este de culoare bruna, o adevarata capcana pentru turiști. Aceasta specie de șarpe a mușcat mai mulți oameni decat oricare alta specie și este considerata extrem de periculoasa, mai ales ca se confunda cu nuanța pamantului.

- O buna parte a arenei din orașul Chernihiv, cunoscuta in trecut drept stadionul „Yuri Gagarin”, a fost distrusa in urma razboiului dintre Rusia și Ucraina. Stadionul din Chernihiv, casa echipei FC Desna, locul 7 in prima liga ucraineana, a fost bombardat de ruși. Stadionul din Chernihiv, distrus de…

- In aceasta serie de articole am ales sa analizam impactul deosebit pe care l a avut colonia engleza de la Kustendjie Constanta asupra dezvoltarii acestui oras, in a doua jumatate a secolului al XIX lea. Dupa cum am mai mentionat in articolele anterioare, concesiunile obtinute de la otomani de catre…

- Prestigioasa revista National Geographic nu mai apare in Romania. Se intampla la 20 de ani de la apariția magazinului lunar, istoria revista a societații americane National Geographic Society, a carui prim numar a aparut in 1888. Anunțul a fost facut chiar de redactorul-șef al publicației, Catalin Gruia.”Sunt…

- Alin Hancaș, reputatul antrenor din Alba: “Din cauza pandemiei, cel puțin o generație fotbalistica s-a irosit” Antrenorul Alin Hancaș (53 de ani), originar din Blaj, a devenit un nume consacrat la nivel național, activitatea sa din ultimul deceniu fiind una apreciata de Federația Romana de Fotbal. Implicat…