Stiri pe aceeasi tema

- Problema gunoaielor de pe strazile celui mai bogat sector al Capitalei nu a fost rezolvata, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest, susține Octavian Berceanu. Șeful Garzii de Mediu a declarat, luni, la Digi24 ca nu a mai…

- Problema gunoaielor din Sectorul 1 nu a fost rezolvata la aproape trei luni de cand a izbucnit conflictul dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest, afirma luni Octavian Berceanu, intr-un interviu pentru Digi24. Șeful Garzii de Mediu recunoaște ca nu a mai vazut Capitala…

- Octavian Berceanu, comisarul șef al Garzii de Mediu, trage un semnal de alarma cu privire la gunoaiele din Capitala. Bereceanu a declarat, marți seara la Digi 24 ca Bucurestiul trimite la groapa de gunoi aproape 90% din gunoiul produs, asta in timp ce alte orașe europene duc doar 20%, potrivit News.…

- Lupta pentru preluare șefiei noului partid rezultat prin fuziunea dintre URS și PLUS este acerba, și ambele tabere, adica tabara USR a lui Dan Barna și cea PLUS a lui Dacian Cioloș, cauta sa-și impuna oamenii la șefia organizațiilor mari, in special la județe și municipiul București. In urma finalizarii…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține ca decizia luata de Primaria Capitalei in 2019, primarie condusa la vremea respectiva de Gabriela Firea, de a delega catre primariile de sector problema salubrizarii a favorizat criza gunoaielor din Sectorul 1 din București. „E varfil iceberg-ului.…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, a declarat sambata dimineața, la Digi24 , ca a fost in inspecție pe bulevardele din Sectorul 1 al Bucureștiului, ca „miroase groaznic” și ca situația gunoaielor se va rezolva in „maximum 5-6 zile”. Firma de salubritate Romprest a anunțat marți, 1 iunie, ca gunoaiele…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a avut o discuție cu Octavian Berceanu, comisarul general al Garzii Naționale de Mediu, pe tema situației colectarii deșeurilor din Sectorul 1 al Capitalei, dar și a controalelor efectuate de Garda de Mediu la societațile de salubrizare, inclusiv la Romprest.

- Garda de Mediu si Politia Locala fac, sambata seara, un control in mai multe zone din entrul Vechi al Capitalei. ”Sunt sigur ca vom gasi cooperare la Primaria Bucuresti, astfel incat Centrul Vechi sa nu mai fie un focar de infectie”, a transmis Octavian Berceanu, seful Garzii de Mediu, potrivit news.ro.…