Megaconstelatiile de sateliti aflate pe orbita terestra reprezinta o problema din ce in ce mai grava pentru astronomia secolului XXI din cauza poluarii. Un raport in acest sens a fost dat publicitatii saptamana trecuta de Societatea Astronomica Americana (American Astronomical Society – AAS). Raportul insumeaza concluziile unui workshop dedicat denumit SATCON 2, ce s-a desfasurat in luna iulie a acestui an. Aceste megaconstelații impiedica derularea de observatii astronomice de mare precizie, conditii in care sunt necesare noi norme care sa-i protejeze pe astronomi pentru ca reglementarile existente…