- Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a explicat joi, pentru B1 TV, cum s-a ajuns la creșterile substanțiale de prețuri la energia electrica și la gazele naturale. Acesta a precizat apoi cate gospodarii vor fi ajutate sa faca fața facturilor prin Legea consumatorului vulnerabil, promulgata azi…

- Ajutoare de la stat pentru incalzire si curent electric Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Legea consumatorului vulnerabil, adoptata în urma cu aproape doua saptamâni de parlament, a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Guvernul are acum timp…

- „Avem in sfarșit legea consumatorului vulnerabil, care era in pregatiri de ani de zile, și guvern dupa guvern a tot amanat-o. Acum in sfarșit o avem, asta trebuie sa fie instrumentul pe care il folosim. Nu cred ca e bine sa ajutam pe toata lumea. Sunt oameni ca mine care pot sa suporte 100-200 de lei…

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. "Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

- Cresterea preturilor la gaze naturale e dirijata de Federatia Rusa, prin Gazprom, a afirmat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. ‘Referitor la preturile la gaze este o crestere pur si simplu dirijata de catre Federatia Rusa, de catre Gazprom. Parerea mea apropo de gaze, dupa ce…

- Lansarea gazoductului Nord Stream 2 va insemna ca Europa va fi complet dependenta de conductele de gaze gestionate de Moscova, deoarece ruta ucraineana pentru livrarile de gaze spre Europa va disparea, a declarat joi directorul general al operatorului retelei de gazoducte din Ucraina (GTSO), Serhiy…

- Rusia a redus in ultimele saptamani livrarile de gaze naturale spre Europa in ultimele saptamani. Primele ipoteze avansate de unii analiști ar fi ca scaderea livrarii gazelor rusești ar fi legata de gazoductul Nord Stream 2 și ca prețul gazelor va crește in cazul unei cantitați limitate. Limitarea cantitații…

- BUCURESTI, 22 iun – Sputnik, Doina Crainic. Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Repubblica publicat luni, ca Germania va susține pe deplin incheierea unui pact european privind migrația, precizand in același timp ca este necesar un progres…