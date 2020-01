Problema epuizarii profesionale. Cat de afectati sunt medicii de sindromul burnout in functie de specialitate

Stiri pe aceeasi tema

- Traim intr-o societate in care oamenii sunt expuși la tot mai multe presiuni de ordin psihologic, atat in plan profesional cat și acasa. Aceasta expunere prelungita la problemele cotidiene poarta denumirea de stres și ne poate afecta deseori capacitatea de rezolvare a problemelor. In situația in care…

- Nou caz de cruzime asupra animalelor in județul Galați: un caine fara stapan a fost impușcat in gura de persoane necunoscute care au folosit doua arme. Animalul desfigurat a fost dus la o clinica veterinara, scrie Mediafax. Incidentul s-a produs miercuri in orașul Targu Bujor, iar animalul a fost gasit…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, din punctul sau de vedere, nu exista o problema in legatura cu schimbarea sa din functie, pentru ca PSD este in Opozitie, dar a adaugat ca aceasta trebuie sa se faca cu respectarea Constitutiei, a alegerilor in vigoare si a regulamentului…

- Diana Belbița a revenit in Romania, pentru a asiasta la o gala, ocazie cu care a declarat ca nu trece prin cea mai fasta perioada a carierei sale. "Nu voi lupta prea curand, dar sper sa revin in ring", a spus Diana Belbița pentru WOWbiz.ro. Diana Belbita a plecat DEFINITIV din Romania.…

- Una dintre cele mai mari probleme pentru copiii cu autism din Romania o reprezinta faptul ca ei nu sunt diagnosticați corect la timp de catre medicii de familie. In plus, tratamentul este extrem de costisitor, puțini parinți reușind, din resurse proprii, sa-și permita achitarea ședințelor de terapie.…

- Schimbarea climatica are o serie de efecte negative care afecteaza intreaga planeta, printre care și creșterea nivelului marii. Noi studii arata ca nivelul marii crește, la nivel global, intr-un ritm alert. In cursul secolului 21, cercetatorii estimeaza ca apele marilor și oceanelor vor crește intre…

- Problema militarilor romani care au fost in teatrele de operatii precum Kosovo, Bosnia Hertegovina, Irak sau Afganistan si care s-a intors cu soc posttraumatic pare una destul de greu de rezolvat de responsabilii militari.

- Pentru ventilatia generala, exista ventilatoare industriale de acoperis SRS, care sunt adesea utilizate cu descarcare de aer in lateral, fiind proiectate sa functioneze fara conducte de aer. Un alt tip de ventilatoarele de acoperis sunt cele de tip VKRV cu descarcare de aer in sus, si sunt de asemenea,…