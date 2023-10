Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, pentru joi, 12 octombrie, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, pentru a se dezbate problematica traficului și consumului de droguri in Romania. Lupta cu traficul și consumul de droguri este un fenomen care s-a extins foarte mult, in ultima perioada, devenind extrem de periculos. Ministerul Justiției a precizat ca, in prezent, drogurile sunt o problema de securitate naționala. Drogurile, subiect principal discutat de CSAT In cadrul ședinței organizate la Cotroceni, șeful statului va mai aborda problema securitații…