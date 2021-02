Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden are o problema diplomatica delicata in fata, un adevarat test pentru promisiunea de a urmari o politica externa care sa urmareasca atat promovarea drepturilor omului, cat si interesele Statelor Unite.

- Joe Biden are o problema diplomatica delicata in fata, un adevarat test pentru promisiunea de a urmari o politica externa care sa urmareasca atat promovarea drepturilor omului, cat si interesele Statelor Unite.

- Administratia de la Beijing și-a exprimat speranta ca Uniunea Europeana va fi "independenta si autonoma", în contextul în care noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a afirmat ca va contracara China printr-o "competitie extrema", potrivit Mediafax care citeaza…

- Președintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, va depune juramântul prezidențial miercuri, zi care va marca sfârșitul a patru ani tumultoși la Washington și încheierea unei perioade de tranziție Președintele Donald Trump va parasi Casa Alba în curând…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat ca planuiește semnarea mai multor decrete din prima zi in care iși va prelua mandatul, 20 ianuarie. Printre acestea se numara revenirea in acordul climatic de la Paris și eliminarea interdicției de calatorie a cetațenilor din țari musulmane,…

- Protestele violente organizate pe data de 6 ianuarie in capitala federala a Statelor Unite au șocat intreaga planeta. Modul salbatic in care susținatorii lui Donald Trump au patruns in interiorul Capitoliului pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden va ramane in istoria SUA. Barack Obama…

- Pe 20 ianuarie Joe Biden va deveni oficial cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cu ocazia ceremoniei de investire, organizatorii evenimentului au anunțat „o parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP, informeaza Agerpres.…