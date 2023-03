Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Victoria vrea sa scape de cainii de pe domeniul public din oraș, dupa ce numarul acestora a crescut constant, iar unele animale provin chiar din curțile localnicilor. Primarul orașului Victoria, Camelia Bertea , anunța ca la nivelul localitații va implementa un program de gestionare a tuturor…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Iași (ADI ZMI) anunța ca va desfașura o ampla campanie de sterilizare gratuita a cainilor fara stapan in perioada martie-august 2023. Proiectul este inițiat de catre membrii metropolitani și sprijinit de catre Consiliul Județean Iași, prin majorarea…

- Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB, edilul general a apreciat ca "acest val" de abandonuri ar putea fi determinat de teama proprietarilor ca vor fi amendati pentru faptul ca nu si-au microcipat si sterilizat cainii.Edilul Capitalei a dat asigurari ca proprietarii de caini nu vor fi amendati…

- In prima ieșire publica dupa tragedia de la Lacul Morii in care o femeie a fost ucisa de o haita de caini, Nicușor Dan a anunțat demararea unei campanii de microcipare și sterilizare a cainilor din București, dublata de sancționarea proprietarilor care refuza acest lucru.„Ne confruntam cu o provocare…

- In scopul informarii corecte a proprietarilor de caini, reprezentantii Primariei Constanta reamintesc o serie de obligatii legale privind detinerea, identificarea si asigurarea conditiilor de bunastare si protectie a patrupedelor, dupa cum urmeaza:Proprietarii au obligatia de a si inregistra cainii.…

- In actualul scandal al cainilor sunt inca trei instituții care poarta o vina și au o responsabilitate uriașa, dar tac asurzitor: ANSVSA, premierul și ministrul de interne; Cateva intrebari și propuneri de la APADOR-CH Inca un om a murit mușcat de caini in Romania. Al patrulea doar in București, in 20…

- Nicusor Dan a promis in campania electorala din 2012 ca isi da demisia daca problema cainilor fara stapan din Bucuresti nu va fi rezolvata in sase luni. Intr-un interviu din anul 2012, Nicusor Dan, la acea vreme candidat la functia de primar general al Capitalei, a semnat un document prin care a promis…

- Femeia ucisa de cainii vagabonzi in timp ce alerga nu este, din pacate, nici primul și nici ultimul din lungul șir de astfel de evenimente tragice. La noua ani dupa ce fiul lor a fost sfașiat de maidanezi, in parc, cazul femeii ucise de caini a redeschis rani vechi pentru parintii lui Ionuț Anghel.…