- Un minor de 16 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul s-a produs vineri in sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție a mun.Chișinau, Natalia Stati, oamenii legii au fost alertați in jurul…

- Municipalitatea eșueaza in gestionarea problemei animalelor fara stapin in Chișinau. O spune Irina Iacovenco, specialist in Secția de control și protecția animalelor (SCPA). Potrivit ei, astazi nu mai exista aziluri unde pot fi duși maidanezii, pentru ca nu mai este loc liber, iar voluntarii sint obosiți…

- O femeie in varsta de 39 de ani a fost dusa de urgența la spital, dupa ce, miercuri, 11 ianuarie, a fost injunghiata de un barbat, pe strada Mitropolit Varlaam din Chișinau. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, Svetlana Scripnic, transmite Jurnal.md…

- Ministerul Mediului și Agenția de Mediu atenționeaza ca, nivelul de poluare a aerului in mun. Chișinau se menține ridicat. In primele zile ale noului an s-a inregistrat concentrații sporite pentru particulele in suspensie PM10mkm, limita fiind depașita de 2,8 ori. Autoritațile din domeniul mediului…

- Sute de micuți din Capitala ajung la spital cu viroze, pneumonie și gripa, iar șeful Direcției sanatate din Chișinau, Boris Gilca, a declarat ca a fost depașit numarul de internari in spitalele cu copii. Potrivit responsabilului, pe parcursul saptamanii trecute au fost inregistrate peste 5.000 de cazuri…

- Spitalele pentru copii din Capitala sint arhipline. Sute de micuti sint internati cu viroze, pneumonie si gripa, conform sefului Directiei sanatate din Chisinau, Boris Gilca, transmite breakingnews. Conform oficialului, peste 1300 de copii s-au imbolnavit timp de sapte zile. Dintre aceștia, 456 au avut…

- Deși aleșii locali din Chișinau aproba anual o taxa pentru posesorii de ciini, nimeni nu o platește. Contactat de IPN, Karl Luganov, șeful Secției control și protecția animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunala și amenajare, a precizat ca taxa nu poate fi aplicata intrucit nu este funcțional…

- Incepind cu aceasta luna, micuții care frecventeaza gradinițele din Capitala vor avea un meniu nou. De fapt, este implementat un meniu-model, special pentru sezonul rece. Altfel spus, mai puține fructe, dar mai multe legume și salate. Cu toate acestea, angajații Direcției municipale Educație solicita…