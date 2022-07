Societatea care a adus și montat stațiile de alimentare electrica instalate de Primaria Timișoara cu bani de la Administrația Fondului de Mediu se va ocupa și de administrarea celor 16 stații. Firma va instala aplicația Smart Charge, va primi o suma modica și un procent din sumele incasate de la cei care iși vor incarca ... The post Problema administrarii stațiilor de alimentare electrica ale Timișoarei e rezolvata. Administrarea, facuta de firma care a adus stațiile appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .