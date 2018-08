Problema administrării Aeroportului revine în atenție. Consilierii jude­ţeni dau verdictul Dupa 11 luni de la schimbarea administratiei Aeroportului si la mai bine de trei luni de la numirea unui nou director general, consilierii judeteni urmeaza sa dea astazi verdictul asupra Planului de Administrare al aerogarii. Amintim ca noul Consiliu de Administratie a fost oficializat (in absenta membrilor lui) la sedinta CJ din 26 septembrie 2017, iar noul director general a primit girul CA pe 14 mai, dupa un concurs controversat, cu repetitie. Planul de administrare al Regi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost timp de 10 ani director general al Suzuki Romania, Alin Radu a decis sa devina antreprenor si sa deschida o afacere in industria frumusetii. Astfel, impreuna cu sotia sa, au deschis anul acesta o clinica de estetica si remodelare...

- Comunicat. Consilierii judeteni au adoptat Hotararea de Consiliu privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Arad la servicii medicale de urgenta”, in valoare de 5.993.690,66...

- Premierul Viorica Dancila a chemat la sediul Guvernului mai mulți miniștri pentru a avea o discuție preliminara pe tema rectificarii bugetare, anunța Realitatea Tv. Saptamana aceasta ar trebui adoptata prima rectificare bugetara din acest an.Amintim ca Eugen Teodorovici declara ca, in ultima…

- Prin Dispoziția Președintelui nr.153/21.06.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința ordinara in data de 28.06.2018, ora 13:00. Proiectele de hotarare care vor fi supuse aprobarii in ședința ordinara din 28.06.2018: 1. Aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului anual al bugetului…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat vineri ca nominalizarea lui Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe.Acesta a declarat cu ocazia participarii la scoala de vara a TSD de la Neptun ca "era nevoia ca cineva sa preia aceasta…

- Suprafata carosabila a fost readusa la nivel si asfaltata, la mai putin de sase ore de la inceperea interventiei pentru remedierea deformarii care a aparut la kilometrul 22 al Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- In urma cu aproape o luna de zile, Ștefan Ionița a fost demis din funcția de director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastrucutrii Rutiere (CNAIR) și numit, ulterior, director executiv la Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica – CESTRIN....

- CHISINAU, 9 iun — Sputnuk. Autoritatile germane au anuntat ca tânarul irakianul suspectat de violul și omorul minorei care are origini moldovenești a fost arestat. Ali Bashar, în vârsta de 20 de ani, a fost retinut în nordul Irakului, dupa ce pe numele lui a fost…