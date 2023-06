Probele de evaluare a competentelor din cadrul examenului de bacalaureat, a caror perioada a fost initial amanata, ar urma sa nu se mai sustina deloc, in contextul prelungirii grevei din invatamantul preuniversitar. Un proiect de ordonanta de urgenta prevede ca aceste probe sa fie echivalate in functie de mediile obtinute in timpul liceului la disciplinele specifice. Documentul ar putea fi aprobat in sedinta de guvern programata duminica, la ora 10:00. Executivul nu a anuntat inca ordinea zi a reuniunii, dar precizeaza ca, dupa sedinta, ministrul educatiei va face declaratii. Se asteapta inca…