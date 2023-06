Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat ca in cazul in care greva din invatamant va continua, probele de testare a competentelor de la Bacalaureat ar putea fi echivalate cu notele de la clasa obtinute la acele materii. ‘Eu cred ca nu vom fi in aceasta situatie. Dar daca vom ajunge intr-un astfel…

