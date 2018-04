Stiri pe aceeasi tema

- Florin Buliga, autorul crimei din Brașov care a ingrozit o țara intreaga, le-a marturisit anchetatorilor și avocatului sau ca a fost foarte afectat de moartea mamei sale, pe cand el avea 14 ani, pentru ca aceasta a decedat blestemandu-l, potrivit libertatea.ro. Buliga avea 14 ani și jumatate, iar mama…

- EXATLON 2 APRILIE. Cea mai noua concurenta la Exatlon, Geanina Stana, a avut o evoluție remarcabila imediat ce a fost introdusa im echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat laudata și apreciata de coechipierii sai, pentru ca a adus un plus de valoare echipei! EXATLON 2 APRILIE. Inca de la prima ei evoluție,…

- Magistratii au respins cererea de eliberare conditionata inaintata de Victor Becali, reincarcerat dupa ce a fost condamnat si in dosarul „Mita pentru judecatoare”.(CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI GIGI BECALI, DUPA CE GIOVANI SI VICTOR BECALI AU FOST CONDAMNAȚI DEFINITIV: „NU ERAU REVOLTATI, ERAU PREGATITI”)…

- O tripla crima petrecuta la Brasov a ingrozit Romania! Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani. Toti 3 au fost omorati in timp ce dormeau. Barbatul, […] The post Locul in care…

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta au dispus aseara, in sedinta secreta, arestarea preventiva a unei minore, de 17 ani, din Bucuresti. Cea in cauza este suspectata ca ar fi incercat sa fure dintr un mall din Constanta mai multe bunuri in valoare de 4000 de lei. Minora a fost depistata de…

- O minora a ramas gravida cu un batran de 74 de ani. Tanara este mandra, ea scriind pe Facebook ca il iubește mult pe barbatul in varsta. „Chiar daca el are 74 de ani și eu doar 16, tot il iubesc! Avem 8 luni impreuna! Il iubesc mult”, a scris tanara pe Facebook. „Ești un copil […] The post Imaginile…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu.El a spus ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea…