- Suspectul in cazul dublei crime din cartierul rezidential Roua din Iasi, Ahmed Sami el Bourkadi, va ajunge miercuri noapte la Iasi. Tanarul de origine marocana a fost prins in Roma. El spune ca se afla acolo intr-o vacanta programata cu mult timp inainte. Aflati amanunte de AICI. Ahmed Sami el Bourkadi…

- Magistratii au avut ieri termen, dar au amanat judecarea pana la sosirea in tara a acuzatului. Pana la aducerea in tara a lui Ahmed Sami el-Bourkadi, studentul marocan suspectat de uciderea unui coleg de an de la UMF si a prietenei acestuia, procedurile judiciare se desfasoara si fara el. Magistratii…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, vrea sa vina in Romania sa se apere, spune avocata acestuia. Avocata precizeaza ca nu a vorbit direct cu clientul ei, ci cu familia lui Ahmed Sami El Bourkadi și cu un avocat din Italia. Ahmed Sami El Bourkadi avea programata minivacanța in…

- Suspectul dublei crime de la Iași, Ahmed Sami El Bourkadi, a fost prins in drum spre aeroport, acesta dorind sa revina in Romania pentru a se apara. Avocata sa susține ca acesta pledeaza nevinovat, dar recunoaște ca a fost in casa victimelor. Ce ar fi facut Ahmed Sami El Bourkadi Ahmed Sami El Bourkadi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, ca in cazul crimei de la Iasi, in care doi tineri au fost omorati, se asteapta decizia instantei din Italia, pentru a-l extrada pe vinovat. „Vorbim despre o ancheta penala in curs. In urma acestei anchete, din fericire, am reusit intr-un timp…

- La data de 10 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale au actionat pentru combaterea traficului internațional de autovehicule furate. Cu ocazia activitaților desfașurate, a fost identificat un autoturism inmatriculat provizoriu in Romania, in posesia unui barbat de 66 de ani,…

- Un vrancean in varsta de 61 de ani din Paulești s-a aratat nemulțumit de modul in care instanțele din Romania au ințeles sa ii recunoasca o pedeapsa definitiva primita in Italia. Aceasta dupa ce Curtea de Apel Galați i-a analizat de cateva ori pana acum situația, ultima data chiar la finele lui octombrie,…