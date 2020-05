Stiri pe aceeasi tema

- Criminaliștii ieșeni au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor in cazul unei soprane din Iași, care a ajuns in stare grava la spital. Soțul ei le-a spus anchetatorilor ca, dupa ce au consumat alcool impreuna, ea ar fi cazut pe scari.

- Judecatorii l-au condamnat pe un ieșean de 37 de ani. Individul a fost pedepsit pentru ca și-a batut nevasta insarcinata in luna a opta. Femeia a nascut fatul mort. Ambulanța a fost anunțata abia dupa șapte ore de la incident. Un ieșean a fost condamnat ieri de judecatori, dupa ce a fost acuzat ca…

- Magistratii de la Judecatoria Medgidia au stabilit data la care vor analiza legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta privind tanara din Medgidia acuzata ca si ar fi injunghiat fiica. Judecatorii vor analiza pe data de 5 mai administrarea probelor…

- Ieri, la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa aiba loc cel de al 44 lea termen de judecata in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta Sedinta de judecata nu a mai loc pentru instanta a preschimbat termenul la data de 29 mai, ora 10.00., "avand in vedere faptul ca…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, ca executorul judecatoresc Mihai Dragoi sa fie judecat in continuare in stare de arest preventiv. Barbatul a fost deferit justiției la inceputul lunii februarie. Este acuzat de comiterea mai multor infractiuni, de la abuz in serviciu si pana…

- Judecatorul de caz din dosarul 7145/245/2016, aflat in apel la Curtea de Apel, ar fi trebuit acum doua zile sa pronunte sentinta definitiva in cazul a doi indivizi acuzati de purtare abuziva. Cei doi sunt acuzati ca ar fi batut cativa clienti intr-un club din Iasi, in calitate de agenti de paza, iar…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Daniel L., pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Dosarul a fost trimis trimis spre solutionare Tribunalului Constanta. Primul termen in faza camerei preliminare…

- Continua bataia de joc a justitiei din dosarul in care inculpat este fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita. Judecatorii de la Tribunal au decis acum doua zile a 33-a amanare din ultimii 2 ani si jumatate, din cauza expertizei care ar trebui sa stabileasca presupusul prejudiciu provocat de Nichita.…