- Costul asigurarii impotriva riscului de default (-incapacitate de plata-nr.) pentru obligatiunile guvernamentale rusesti a urcat luni la un nivel record, dupa ce sanctiunile dure adoptate impotriva Rusiei au determinat Moscova sa adopte masuri de urgenta pentru a-si proteja sectorul financiar, transmite…

- Companiile rusești listate la Londra s-au prabușit dupa eliminarea unor banci din Rusia din SWIFT. Astfel, titlurile Sberbank SBER, au inregistrat un minus de 75.11%, Lukoil LKOD, – 59.42%, Rosneft Oil ROSN, – 44.25%, Gazprom Neft GAZ, – 27.98%, PhosAgro PHOR, – 55.83%, potrivit profit.ro.Țarile occidentale…

- Pretul petrolului Brent a depasit 100 de dolari pe baril, dolarul s-a apreciat, in timp ce rubla s-a prabusit cu 30%, la un minim record, iar actiunile asiatice au scazut, dupa sanctiunile occidentale dure impotriva Rusiei anuntate in weekend, intre care excluderea unor banci rusesti din sistemul…

- ”Ii indemn pe rusi sa nu escaladeze acest conflict, insa trebuie sa fim pregatiti ca Rusia sa caute sa foloseasca cele mai rele arme”, declara Sky News Liz Truss. Curtea Penala Internatonala (CPI) umareste evenimentele din Ucraina, iar Putin si Guvernul rus vor suferi ”consecinte grave” daca comit crime…

- UE și SUA au anunțat sambata ca mai multe banci din Rusia vor fi excluse din sistemul global de plați interbancare SWIFT și, cel puțin la fel de semnificativ, rezervele internaționale ale Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate, scriu Reuters și Financial Times. Tarile occidentale au anunțat sambata ca…

- Banca Centrala a Rusiei a anuntat joi ca a inceput „interventiile” pe pietele valutare pentru a „stabiliza situatia” dupa caderea rublei, intr-un moment in care Rusia a lansat o operatiune militara impotriva Ucrainei, transmite AFP.

- Marea Britanie a anunțat, marți, primele sancțiuni pentru Rusia, dupa recunoasterea de catre Moscova a regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Guvernul de la Londra a atribuit gresit adresa Bancii Centrale a Rusiei unei banci private ce are legaturi stranse cu presedintele rus Vladimir Putin si care…

- Prețul barilului de petrol Brent a ajuns la 97 de dolari, atingand astfel cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, noteaza Financial Times. Cotația record a țițeiului vine in contextul in care presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intre in estul Ucrainei, pentru misiuni…