Stiri pe aceeasi tema

- „Prezentul proiect de lege a fost necesar deoarece Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu poate efectua examenele in ritmul necesar din cauza lipsei de personal, iar, astfel, candidații trebuie sa aștepte luni de zile pentru a obține o programare la proba practica,…

- Proba practica a examenului pentru obținerea permisului auto ar putea fi susținuta și cu examinatori autorizați, nu doar cu ofițeri și agenți de poliție. Propunerea este prevazuta intr-un proiect de lege inițiat de UDMR. Demersul parlamentarilor maghiari ar putea crea chiar și o noua profesie: cea de…

- Proiectul de lege defineste, in principal, profesia de examinator autorizat, aceasta putand fi exercitata, pe langa ofiteri si agenti de politie, de catre orice persoana care obtine o autorizatie in acest domeniu, potrivit News.ro . Prezentul proiect de lege a fost necesar deoarece Directia Regim Permise…

- UDMR anunta ca a depus, miercuri, la Parlament, o initiativa legislativa privind reorganizarea procedurii de obtinere a permisului de conducere. Proiectul de lege defineste, in principal, profesia de examinator autorizat, aceasta putand fi exercitata, pe langa ofiteri si agenti de politie, de catre…

- UDMR vrea sa schimbe legea pentru obținerea permisului auto: la proba practica, polițiștii sa fie inlocuiți cu examinatori civil UDMR vrea sa modifice legislația care reglementeaza examinarea pentru obținerea permisului auto astfel incat examinatorii sa nu mai fie din polițiști din cadrul MAI ci examinatori…

- O sesiune suplimentara de examinare pe traseu a candidaților pentru obținerea permisului de conducere auto a fost aprobata de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, pentru sambata, 24 septembrie a.c..Masura a fost luata in vederea reducerii decalajului existent intre momentul susținerii probei ...

- Un barbat de 60 de ani, din Perisor, a fost respins la proba practica pentru obținerea permisului de conducere categoria C, dupa ce s-a prezentat baut la examen. Incidentul a avut loc in acesta dimineata, in Craiova. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Dolj, barbatul s-a prezentat la proba practica…

- Prefectul județul Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat ca in momentul de fața, decalajul intre proba teoretica și cea practica pentru obținerea permisului auto s-a redus la o luna și jumatate. Alexandru Moldovan a amintit ca in perioada 16 mai– 17 iulie 2022, comisiile de examinare alcatuite din lucratori…