- rumul Comorilor se apropie de final. Concurenții din Asia Express sunt tot mai aproape de Taipei, destinația finala. Ediția de luni, 20 aprilie, a show-ului de la Antena 1 i-a adus din nou in fața unor misiuni greu de imaginat și i-a pus in ipostaze in care nu credeau sa ajunga vreodata.

- Ce s-a intamplat in Asia Express, sezonul 3, ediția 27. S-a plans serios! Concurenții au primit mesaje emoționante de acasa, de la familie și prieteni. Alții au facut sau au primit declarații de dragoste, dupa ce au luptat in probe istovitoare! Alex Abagiu și Radu Vladuț s-au certat din cale-afara!

- Concurentii din sezonul 3 al emisiunii Asia Express au facut iar cunostinta cu arta traditionala a olaritului! De data aceasta, vedetele au primit ca sarcina sa modeleze din lut chipul Zeului Orezului!

- Concurenții din cursa pentru ultima șansa, in cea de-a 16-a ediție din „Asia Express”, sezonul 3, au reprodus imaginea cu nașterea lui Iisus Hristos, cu ajutorul unor localnici, in fața unei biserici.

- Concurenții de la Asia Express ajung la una dintre cele mai renumite biserici, considerata Capela Sixtina din Filipine. Trebuie sa fie extrem de atenți la picturile de pe tavan ca sa descopere cifrul lacatului care ascunde detaliile catre noua misiune.

- Emoții uriașe in ediția a noua din sezonul 3 al emisiunii Asia Express! Primele doua echipe care au terminat proba „Țeava” au parte de o misiune speciala, iar cei care au ratat proba urmeaza sa-și caute cazare!

- Aventura a inceput la ”Asia Express”, iar concurenții ajunși in Filipine s-au aliniat la linia de start a primei probe. Evident, momentul nu a fost deloc simplu, insa Florin Ristei a dezvaluit cum a ajuns sa participe la emisiunea de la Antena 1 alaturi de fratele lui.

- Sezonul 3 Asia Express pleaca la drum cu patru ediții pline de adrenalina pentru concurenți și de suspans pentru telespectatori. Concurenții ajung in Filipine, prima destinație a reality-show-ului care incepe pe 15, 16, 17 și 18 februarie, la Antena 1.