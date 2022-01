Probă-cheie în dosarul morţii Raisei. Imagini surprinse de o cameră de bord Apar noi informații in ancheta ce vizeaza accidentul in care a fost implicata mașina de poliție, in sectorul 1 al Capitalei, in urma caruia a pierit micuța Raisa, iar o alta fetița a fost ranita. Pe masura ce continua investigațiile, iar mașina de poliție va fi expertizata tehnic, urmand sa se afle și cu ce […] The post Proba-cheie in dosarul mortii Raisei. Imagini surprinse de o camera de bord first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

