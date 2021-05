Stiri pe aceeasi tema

- Concursul aplicativ militar de vara a avut loc zilele acestea la Livezile. Au participat zeci de militari. Frumoasele bistrițence in uniforma și-au adjudecat PRIMUL loc, la ambele probe. Miercuri, 5 mai 2021, in poligonul Livezile din garnizoana Bistrița a avut loc deschiderea Concursului aplicativ…

- 2.196 de elevi inscriși in clasa a XII și 513 elevi inscriși in clasa a XIII-a sunt așteptați de luni, 10 mai 2021, in unitațile școlare liceale din municipiul Brașov pentru a susține simularea examenului de bacalaureat. Reamintim ca elevii claselor terminale de liceu din municipiul Brașov nu au putut…

- Șeful DSU, din nou victima fake news. Raed Arafat a reacționat dupa ce, pe o rețea sociala, au fost distribuite fotografii in care el apare la cumparaturi, fara masca. Arafat spune ca pozele sunt facute cu o lunga perioada in urma, aducand in sprijinul sau ca „proba” kilogramele: ”Intre ziua in care…

- Rata de promovare la simularea examenului de Bacalaureat 2021, la nivel național este puțin peste 40%, a anunțat miercuri Ministerul Educației. Rezultatele sunt mai slabe decat in 2019, dar mai bune decat in anii anteriori. Procentul de promovare general, adica medii mai mari sau egale cu 6, este de…

- Mirela Vaida a fost atacta, in direct, in platoul emisiunii Acces Direct. O femeie a patruns in platou și a aruncat cu un bolovan spre prezentatoarea tv. O femeie a intrat in platoul emisiunii Acces Direct și a aruncat un bolovan spre Mirela Vaida. Membrii echipei au intervenit imediat și au chemat…

- Dan Barna, președintele useriștilor, se preface ca anchetarea lui de catre DLAF este o vizita de curtoazie. Joi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul USR a primit „o invitație” din partea DLAF pentru a furniza informații despre „activitatea antreprenoriala pe care a desfașurat-o inainte…

- Tudor Stefan, unul dintre primii mari campioni ai canotajului romanesc, a murit la varsta de 77 de ani, a informat Federația Romana de Canotaj, citata de Agerpres. „Federatia Romana de Canotaj anunta cu tristete trecerea in nefiinta a lui Tudor Stefan, Maestru Emerit al Sportului, component al echipajului…