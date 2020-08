Stiri pe aceeasi tema

- Semne bune bac-ul are. Daca luni, candidații inscriși in a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au declarat, in mare parte, nemulțumiți de subiecte, ieri, lucrurile au stat cu totul altfel. Motivul: „Matematica și Istoria sunt mai ușoare pentru ca aici ai date clare, nu-i nimic subiectiv‟, considera…

- Marți, 25 august, este a doua proba scrisa in cadrul examenului de Bacalaureat 2020, sesiunea a doua și anume proba obligatorie a profilului – adica Matematica sau Istorie. Din Alba, la aceasta proba sunt inscriși 455 de candidați, dintre care 424 la Matematica și 31 la Istorie. Vezi AICI: BACALAUREAT…

- Sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2020 continua astazi cu proba obligatorie a profilului: absolvenții liceelor cu profil real susțin examenul la Matematica, iar cei de la uman dau proba la Istorie. Candidații au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele de examen. Toate salile de examen au…

- Emisiunea „Telescoala” s-a reluat la TVR 2, de luni 27 iulie, pentru a veni in ajutorul elevilor care se pregatesc pentru cea de-a doua sesiune a examenului national de Bacalaureat, așa cum a facut-o și in primavara, pentru pregatirea celor care au susținut Evaluarea Naționala și prima sesiune a examenului…

- Reprezentanții locali ai Alianței USR – PLUS și-au lansat, in aceasta seara, candidații la alegerile locale, programate sa aiba loc in aceasta toamna. Evenimentul a avut loc pe terenul viran de vizavi de Autogara Bacau, unde candva erau amplasate atelierele ce aparțineau Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”.…

- O noua zi extrem de importanta pentru absolvenții de liceu. Aceștia au susținut miercuri, 24 iunie, proba obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat. Matematica – pentru cei de la profil real sau Istoria – pentru cei de la profilul uman. Daca la Matematica au fost funcții, mulțimi, matrice,…

- Candidații care au susțin miercuri proba scrisa la Istorie a examenului de Bacalaureat au de elaborat un eseu de doua pagini despre practici politici adoptate in Romania in secolul XX, dar și sa raspunda unor intrebari din texte precum „O istorie a romanilor”. Primul subiect de la proba scrisa de Istorie…

- Dupa doi ani de negocieri, o noua companie aeriana va incepe sa opereze de pe Aeroportul din Bacau. Astfel, Wizz Air este cea de-a doua companie care va transporta calatori de la și spre Bacau. Zborurile vor fi valabile din 29 octombrie, compania venind inclusiv cu prețuri extrem de atractive, care…