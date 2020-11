Proaspăt major, condamnat pentru tentativă de omor. A lovit fără milă Marian Condur a comis fapta acum un an, mai exact pe 5 noiembrie, atunci cand se afla in locuinta unui barbat din Erbiceni. Pe fondul consumului de alcool, intre cele doua parti a izbucnit, la un moment dat, un conflict. Condur a lovit victima cu pumnii si picioarele in zona fetei, dupa care i-a aplicat mai multe lovituri si in cap. Victima a fost la un pas de moarte si a fost transportata de urgenta la spital. Medicii au concluzionat ca partea vatamata a suferit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

