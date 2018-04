De cand a fost pus in libertate de catre Curtea de Apel Bacau, Ionel Arsene, cel poreclit de presa ”deputatul-șoseta” (VEZI AICI DE CE), pare sa fi revenit in forța. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, l-a intalnit, recent, pe președintele Consiliului Județean Neamț in timp ce se bucura de aerul libertații, in cartierul Primaverii din […] The post Proaspat eliberat din arest, ”deputatul-șoseta” s-a intors in forța… A ”sufocat” o dameta in Primaverii! appeared first on Cancan.ro .