Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la informațiile vehiculate in spațiul public privind avizarea de catre Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a numirii in funcția de inspector general al Jandarmeriei Romane, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: La data de 1 august a.c., Ministerul Afacerilor Interne…

- In Romania exista un focar de pesta porcina africana din 31 iulie 2017, timp in care ANSVSA nu a derulat nici macar un program de informare a publicului. Astazi avem 545 de focare! Iar numarul localitaților unde se descopera epidemia crește in fiecare zi. In Germania, unde nu este nici un focar, autoritațile…

- Autoritațile din zona de sud est a țarii au decis exterminarea mistreților din cauza ravagiilor produse de pesta porcina africana. Cea mai lovita regiune a țarii, cu sute de focare, este Dobrogea. Prefecturile, Armata, Politia, Jandarmeria, directiile sanitar veterinare si de sanatate publica au intocmit…

- Protest la Ministerul Agriculturii, in aceste momente, acolo unde membrii Asociației Pro Consumatori s-au strans pentru a cere demisia președintelui ANSVSA.Protestatarii acuza pe de o parte ca autoritațile au permis intrarea peste porcine in țara prin anumite produse din import, iar pe de…

- Guvernul dispune de instrumentele si de institutiile abilitate pentru a gestiona intregul proces de includere a „Peisajului cultural minier de la Rosia Montana" in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii...

- Premierul Viorica Dancila participa miercuri dimineața, înainte de moțiunea de cenzura din Parlament împotriva Guvernului pe care îl conduce, la ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) convocata de președintele Iohannis.

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se va reuni pe 27 iuni, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre mandatul cu care președintele Klaus Iohannis va merge la summitului NATO de la Bruxelles, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Statul Major al Apararii si MApN analizeaza posibilitatea cresterii efectivelor de militari din teatrele de operatii incepand de anul viitor, a anuntat joi seara, intr-o emisiune la tv, ministrul Apararii, Mihai Fifor. Potrivit acestuia, suplimentarea numarului de militari din Afganistan si din alte…