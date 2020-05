Pro Vercelli, „faimoasa adormită”. O glorie a fotbalului italian căzută în anonimat Fondata in anul 1892, formația Pro Vercelli a dominat fotbalul mare din Italia vreme de 15 ani. Astazi, insa, Vercelli, oraș situat intre metropolele Torino și Milano, nu mai este cunoscut datorita fotbalului, ci mai degraba pentru cultivarea orezului. Deși pe emblema echipei apare anul 1892, de fapt, clubul a fost fondat in 1887. 1892 reprezinta anul in care clubul s-a afiliat la Federația Italiana de Gimnastica. Exact, de Gimnastica. Abia in 1903, Pro Vercelli a inființat și secția de fotbal . Fotbalul din nordul Italiei a strans de-a lungul timpului peste 100 de titluri de campioana in Serie… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

