Stiri pe aceeasi tema

- Toți am spus la un moment dat Pe cine nu lași sa moara, nu te lasa sa traiești – cuprinși de amaraciune ca un prieten ne-a tradat. Sau ca o fapta buna facuta a primit drept rasplata altele rele din partea unor oameni pe care contam. Nu toți oamenii știu ce este loialitatea și recunoștința și nici nu…

- Cine danseaza – platește muzica, spune un proverb corean. La noi s-ar traduce in vorba pe care o știm cu toții: cel ce sta in capul mesei platește consumația. Cum ar veni: sa ieși in fața numai daca te ține. Daca ești un șef și ai ajuns pe val, nu te ingriji doar sa ieși bine in fața șefilor tai. Caci…

- Ce e rau nu piere, spune țaranul roman, smulgand mereu din radacina buruienile pe care le-a smuls la fel și in anii trecuți. Cu la fel de multa rabdare și devotement pentru plantele bune pe care le cultiva. Le tot cureți și ele tot apar. Nu este padure fara uscaturi și camp de cultura fara buruieni……

- De ce ți-e frica nu scapi – spune romanul cu o inteligența caștigata prin indelungata experiența de viața, confirmata și de recente teorii științifice. Una dintre marile descoperiri ale psihologiei contemporane este existența inconștientului. Acesta este un depozit de acte refulate, de frustrari, de…

- Greu la deal cu boii mici – ar spune un gospodar ieșit cu carul dupa fan, cu boii tineri sau mai slabi la jug, incercand sa iși faca lucrarile cu ce are in gospodarie… La fel spune și un suporter al naționalei de fotbal al Romaniei care iese de pe un stadion in care naționala a jucat cu Elveția, Franța,…

- Prostul daca nu-i fudul parca nu e prost destul spune romanul remarcand ca mandria deșarta și fala sunt luxul celui nauc și slab de minte. Nu-i de ajuns ca ai facut un razboi prostesc și inutil și ai pus omenirea pe jar… Prostia iți cere sa te fudulești toata ziua buna ziua cu armele tale nucleare,…

- Prost sa fii, noroc sa ai – spune romanul nostru cand vede ca da norocul peste unul mai slab de minte, iar viața lui se schimba aparent in bine. Fie ca a caștigat la loto, fie a ieșit ceva pe listele unui partid, fie a primit un post nemeritat pentru ca s-a aflat in locul potrivit la momentul potrivit……

- A fi ardelean inseamna a duce un lucru pana la capat, a spus intr-un loc marele poet și filosof Lucian Blaga. Iar aceasta vorba a sa lui ar fi bine sa devina proverbiala. Ma straduiesc și eu sa o accentuez, pentru ca noi romanii avem nevoie de lucruri temeinice, duse pana la capat, mantuite. Cand vezi…