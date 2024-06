PRO-VERB: Hoțul neprins e negustor cinstit… Hoțul neprins e negustor cinstit, spune cu un fel de amaraciune neconsolata romanul care a vazut multe la viața lui… Noi credem ca aceasta vorba a devenit atat de populara fiind rostita de un hoț și ca s-a extins cu bucurie numai in lumea raufacatorilor… Pentru ca niciun om cinstit nu poate aplauda așa ceva. Un om a ieșit la furat porumb cu carul. Ba și-a mai luat și un copil cu el. A ajuns la terenul cu papușoi, a intrat in el – s-a uitat in stanga, s-a uitat in dreapta și apoi de jur imprejur și s-a apucat sa incarce din porumbul altuia. Copilul care statea in caruța și l-a urmarit mereu, l-a… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

