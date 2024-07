PRO-VERB: Cine nu are bătrâni, să-și cumpere… Cine nu are batrani sa iși cumpere – spune romanul cu respect pentru varstele inaintate. Daca lipsa posibilitații procrearii a dat naștere adopției, poate ca și nevoia de ințelepciune ar trebui sa genereze adopția de batrani. Dino Buzatti, scriitor italian de prestigiu, autorul celebrului roman Deșertul Tatarilor, are o povestire care se cheama Vanatoarea in care un grup de tineri urmareau și eliminau cate un batran din oraș. La un moment dat liderul grupului tinerilor a simțit ca este urmarit și ca se afla in pericol. Imbatranise și el… Și urma sa cada prada altei cete de tineri care veneau dupa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

