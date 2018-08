Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Blaj s-a alaturat distribuției serialului “Fructul oprit”, putand fi urmarita in noul sezon al producției, in curand, la Antena 1. Aceasta joaca rolul unei femei de afaceri. Cel de-al doilea sezon...

- Și-a facut apariția in “Fructul oprit”, inca din ultimul episod al primului sezon, iar in cadrul noului sezon al serialului, care se va difuza in curand la Antena 1, telespectatorii ii vor putea cunoaște...

- Antena 1 le aduce telespectatorilor, incepand de luni, 23 iulie, primul sezon “Fructul oprit”. Fanii productiei vor putea urmari, in reluare, episoadele din acest sezon, de luni pana vineri, de la ora 23.00.

- Din 27 iunie, Antena 1 le aduce telespectatorilor in premiera „Infruntarea destinului“ („Kadin aka Woman“), un nou serial turcesc, care spune povestea emotionanta a unei femei ce lupta pentru supravietuire.

- Doinita Oancea, actrita care o interpreteaza pe Tanta in serialul “Fructul oprit”, de la Antena 1, are parte de o surpriza uriasa in penultimul episod din acest sezon al productiei. Maine, de la ora 20.00, telespectatorii vor asista la un eveniment important din viata acesteia, cand Tanta isi va oficializa…

- Ultimele patru episoade ale serialului “Fructul oprit”, difuzat de Antena 1, le aduc telespectatorilor momente neașteptate, secvențe emoționante, iubire și drama. In aceasta seara, de la ora 20.00, fanii producției vor avea parte de mult suspans, Alex și Sonia fiind nevoiți sa dea socoteala pentru relația…

- Alina Pușcaș a intrat in afaceri cu haine, urmand exemplul altor vedete care fac bani și din altceva decat din showbiz. Prezentatoarea și actrița de 32 de ani, care joaca rolul Silviei in serialul “Fructul oprit”, de la Antena 1, a ales un domeniu care o atrage dintotdeauna, ca sa fie sigura cu utilul…