Pro TV reînvie reality show-ul din junglă Pro TV reinvie reality show-ul din jungla Reality show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” va fi produs și difuzat din nou de Pro TV. Conform Paginademedia.ro, inițial se avea in calcul reluarea producției abia anul viitor, insa totul va avea loc, mai devreme, toamna aceasta, anunțul fiind facut la evenimentul de lansare al noii grile. „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” a fost difuzat in urma cu șase ani, la inceputul lui 2015. Doar un sezon, nefiind prelungit. Era atunci prezentat de Cabral și Mihai Bobonete, iar concurenții trebuiau sa reziste unei serii de probe dificile in jungla. Caștigator… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

