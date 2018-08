Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a anuntat acum cateva minute ca renunta la contractul cu Pro TV pentru noul sezon „ Romanii au talent ”. Motivul este unul personal, anticipat de logodnicul ei care acum doua zile, a anuntat ca unul dintre sponsorii sai generoși i-a transmis Mihaelei o propunere de afaceri interesanta.

- Mihaela Radulescu s a nascut pe 3 august 1969, la Piatra Neamt, Romania. Este o vedeta de televiziune, realizatoare si moderatoare de emisiuni de radio si televiziune., dar si unul dintre membrii juriului emisiunii "Romanii au talent" Pro Tv . A participat la Revolutia din 1989 si a fost apoi secretara…

- Pro Tv continua sa fie postul cu cea mai mare audiența din Romania. Pe locurile 2 și 3 se situeaza, de obicei, Kanal D sau Antena 1. Postul din Pache Protopopescu și-a menținut poziția fruntașa chiar și atunci cand mare parte din echipa de producție a migrat catre rivalii din trustul Intact. Acum o…

- Pro Tv continua sa fie postul cu cea mai mare audiența din Romania. Pe locurile 2 și 3 se situeaza, de obicei, Kanal D sau Antena 1. Postul din Pache Protopopescu și-a menținut poziția fruntașa chiar și atunci cand mare parte din echipa de producție a migrat catre rivalii din trustul Intact. Acum o…

- Iulia Vantur s-a intors in țara pentru cateva zile, iar vedeta a facut și niște marturisiri despre perioada in care a luat in greutate, dar și despre momentul in care a decis sa plece in India. (Cele mai bune oferte laptopuri) Iulia Vantur are o silueta de vis insa la un moment dat vedeta s-a […] The…

- Romania este campioana europeana nu doar la cresterea economica, ci si la saracie. Sta marturie un raport al Bancii Mondiale. Un sfert din populaţia ţării trăieşte cu mai puţin de 5 dolari şi jumătate pe zi. În timp ce bucureştenii au venituri peste…

- ROMANII AU TALENT 2018: Publicul a avut parte de momente ca in filme, dupa ce mentalistul Cristian Gog a rugat-o pe Mihaela Radulescu sa il asiste intr-un numar de ”magie” care i-a ținut pe toți cu sufletul la gura. Cristian a pus pe o masa 5 pistoale cu aer comprimat, toate identice, și a…