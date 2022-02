Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Seleși l-a inlocuit pe Catalin Maruța in emisiunea de la PRO TV in ediția de ieri. Prezentatorul emisiunii „La Maruța” se afla in izolare, astfel ca mai mulți colegi vin in platou. Timp de 5 zile, Catalin Maruța va sta in izolare și nu poate fi prezent in platoul de la PRO TV. Colegii de trust…

- Catalin Maruța a intrat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana confirmata cu coronavirus. Iata ce se intampla cu emisiunea lui. Amimtim ca prezentatorul a mai fost infectat o data cu coronavirus, alaturi de soție și de cei doi copii. Iata ce a declarat prezentatorul de televiziune. Catalin…

- Catalin Maruța a fost nevoit sa se mute de acasa și sa intre in izolare. Cunoscutul prezentator de televiziune a intrat in cotact cu o persoana care a ieșit pozitiv la testul PCR, motiv pentru care s-a izolat in studioul sau, protejandu-și familia, care a mai trecut printr-o astfel de experiența neplacuta.…

- Catalin Maruța a anunțat prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare ca a intrat in izolare pentru cinci zile. Prezentatorul a intrat ieri in contact cu o persoana testata pozitiv cu COVID-19, iar acum, conform reglementației in vigoare, trebuie sa se izoleze. Nu va fi prezent in platoul…

- Ziua de 27 ianuarie a fost una dintre cele mai importante in familia Maruța. Catalin Maruța a implinit 44 de ani, iar cele mai frumoase urari le-a primit de la soția Andra și de la copii. Chiar daca a fost sarbatorit, el nu a lipsit de la munca, de la 15.00 la 17.00 a fost in direct, in emisiunea „La…

- Daniel Pavel a facut declarații neașteptate despre salariul pe care il primește pentru acest sezon „Survivor Romania” 2022. Prezentatorul a trecut de la Kanal D, la Pro TV. Daniel Pavel a prezentat sezonul din 2021 al emisiunii „Survivor Romania”, show care era difuzat pe Kanal D. Acesta a avut contract…