- De peste doua decenii, PRO TV este postul de televiziune care a ramas aproape de inimile romanilor. Postul anunțat astazi grila de toamna 2022. Plecand din micul sat Las Fierbinți, la caldura tropicala din Republica Dominicana, de la acțiunea din Clanul, pana la uimitoarea scena Vocea Romaniei, PRO…

- Grila de toamna la Pro TV. Ce emisiuni vor rula toamna aceasta la Pro TV. Telespectatorii se vor bucura in aceasta toamna de show-uri incendiare la Pro Tv. A fost facuta publica grila de toamna, 4 super show-uri și un serial vor debuta pe micile ecrane la Pro Tv incepand cu luna septembrie. Serialul…

- Adela Popescu se afla in Republica Dominicana impreuna cu Cabral, pentru filmarile la Sunt celebru! Scoate-ma de aici!, show ce va incepe in curand la Pro TV. Chiar daca se afla pe insula pentru filmari, Adela s-a putut bucura de prezența soțului ei, Radu Valcan și a copiilor lor.Recent, prezentatoarea…

- Cornel Palade, in varsta de 70 de ani, este concurent la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, show-ul care va incepe in curand la PRO TV. Romica Țociu, bunul sau prieten, l-a dat de gol. Filmarile pentru „Sunt celebru, scoate-ma de aici” au inceput deja și vor dura doua luni. Adela Popescu și Cabral sunt…

- Adela Popescu prezinta „Sunt celebru, scoate-ma de aici” alaturi de Cabral. Prezentatoarea a plecat in Republica Dominicana pentru doua luni și este uimita de ce se intampla in emisiune.In curand, pe micul ecran va incepe sezonul 2 din show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici”. Adela Popescu, gazda…

- Unde iși petrec vedetele vacanța de vara In general, au un program foarte incarcat din punct de vedere profesional. Cu toate astea, au reușit ca pe timp de vara sa iși rezerve macar cateva zile destinate relaxarii și distracției. Iata unde iși petrec vedetele vacanța de vara. In ce destinații au ales…

- Adela Popescu prezinta emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” alaturi de Cabral. Prezentatoarea a ajuns deja in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile. Are familia alaturi, dar și pe colegul ei. Ieri, Adela Popescu, Radu Valcan și cei trei copii ai lor au parasit Romania. S-au imbarcat…

- Cum au petrecut vedetele de 1 iunie Ieri am sarbatorit prima zi de vara. Dar, mai presus de toate, Ziua Copilului. 1 iunie este acea zi din an in care cei mici sunt sarbatoriți, dar in care și cei maturi au voie sa se bucure de minunile copilariei. Vedetele autohtone nu au lasat aceasta zi sa treaca…