PRO TV a folosit imagini de la atentatul din 2016 de la Istanbul, ca și cum ar fi din 2022 Lipsa crasa de profesionalism a jurnaliștilor de la Pro TV. Imagini de la atentatul din 2016 din Istanbul au fost folosite ca si cum ar fi din 2022. Atat in deschiderea jurnalului de la ora 19.00, cat și in știrea postata pe site, PRO TV a folosit imagini de la atentatul care a avut loc […] The post PRO TV a folosit imagini de la atentatul din 2016 de la Istanbul, ca și cum ar fi din 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

