PRO TV a achizitionat formatul emisiunii Survivor. Prezentatorul ramane acelasi Survivor, emisiunea in care concurentii isi asigura singuri adapostul, isi procura mancarea si apa pe o insula izolata, este unul dintre cele mai urmarite show uri la nivel international.Lansat in Suedia, in 1997, Survivor este pentru cei care pot depasi orice provocare si pot sa si duca viata departe de casa, fara resurse, incercand sa identifice strategia de succes pentru a ramane in competitie.Regulile SurvivorConcurentii sunt impartiti in doua triburi care lupta zilnic pentru imunitate si al ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

