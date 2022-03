Pro Sport Focșani: Vlad Lambru a debutat cu dreptul în naționala României! Motiv de mandrie pentru Pro Sport Focșani, dar și pentru intreaga suflare fotbalistica a județului Vrancea. Mijlocașul Vlad Lambru a debutat, duminica, intr-un meci al naționalei de fotbal U 15 a Romaniei. Meci caștigat clar cu 4-1 de naționala noastra impotriva Moldovei. Titular incontestabil, Vlad Lambru a evoluat dezinvolt la primul meci in culorile Romaniei. […] Articolul Pro Sport Focșani: Vlad Lambru a debutat cu dreptul in naționala Romaniei! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

