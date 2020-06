Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand de astazi, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, dupa cum a anuntat prim-ministrul Ludovic Orban. Potrivit lui Orban, in cadrul Comitetului National pentru Situatii de…

- *Se reiau slujbele in interiorul bisericilor, cu respectarea distantarii si purtarea mastilor de protectie Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri (n.n- luni, 15 iunie a.c.), astazi am avut 250…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Marcel Ciolacu a comentat declaratiile facute de Nelu Tataru care a vorbit despre posibilitatea prelungirii starii de alerta. "Domnul ministru al Sanatatii a facut un anunt neserios. Nu anunti la televizor ca noi ne-am gandit ca vom prelungi starea…

- Membrii Uniunii Salvati Romania (USR) vor decide marti, in urma unei sedinte, modul in care vor vota in Parlament propunerea de prelungire a starii de alerta, dupa data de 15 iunie, anunța AGERPRES."Vom avea maine (marti - n.r.) o sedinta cu grupul parlamentar pentru a stabili cum se voteaza",…

- Romania a ajuns, la doua luni de la primul caz de coronavirus, la 11.339 de cazuri, dintre care 631 de persoane au cedat in fața virusului ucigaș. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca daca noile cazuri nu vor scadea, starea de…