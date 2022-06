Pro sau contra energiei nucleare? Apocalipsa nu iși propune niciodata sa demonstreze ca sfarșitul lumii poate fi maine, spre deosebire de ceea ce ne anunța negustorii de frica care, de zeci si zeci de ani incoace, prezic Apocalipsa in mod regulat. Poate cel mai faimos anunț a fost cel al lui Al Gore care a declarat in anii 1990 ca mai avem doar 10 ani de acționat și de trait! Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, emisiile de CO2 pot fi pana in 2040 mai mici decat prevad diferitele scenarii, iar acest lucru nu se datoreaza acțiunilor activiștilor pentru clima, ci faptului ca țarile cele mai avansate trec de la folosirea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

