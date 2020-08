Pro România va vota moțiunea de cenzură Parlamentarii Pro România vor vota motiunea de cenzura împotriva Cabinetului Orban, a decis luni Delegatia permanenta a partidului. &"România este astazi mai rau decât la începutul pandemiei, Guvernul Orban poarta aceasta vina si trebuie sa plece&", spune Ponta.

"Nu a fost niciodata un haos mai mare ca acum. Situatia a scapat de sub control pentru ca nu s-au luat la timp masurile potrivite. În martie, Guvernul visa anticipate si spunea ca nu exista riscuri epidemice. Mai apoi, când era deja prea târziu, a venit cu masuri dure care au distrus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Nationala a PRO Romania discutat oportunitatea sustinerii unei motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Orban, iar decizia unanima a fost ca va fi susținut un astfel de demers, scrie News.roConcluzia intalnirii membrilor Delegatiei Nationale a Pro Romania a fost ca Romania se adanceste in…

- Conform unui comunicat transmis luni, membrii Delegatiei Nationale au discutat si oportunitatea sustinerii unei motiuni de cenzura indreptate impotriva Cabinetului Orban, iar concluzia a fost ca "Romania se adanceste in criza cu fiecare zi de guvernare a acestui Executiv". "Nu a fost niciodata…

- Ciolacu i-a explicat jurnalistei Cristinei Sincai faptul ca PSD va organiza un congres pentru a alege o noua conducere, inaintea alegerilor locale. "Inainte de acest examen electoral, e normal sa avem congres. Am venit cu o echipa noua, oameni integri, profesionisti. O sa pornim o reconstructie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune ca formatiunea sa nu va semna o motiune de cenzura, despre care afirma ca nu este oportuna in "perioadele cand sunt alte probleme"."Noi nu vom semna o motiune de cenzura, asta e suta la suta. Mai departe, mi-e greu sa spun ca in acest moment discutam despre o... doar…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susținut, ieri, ca zilele Guvernului Orban la Palatul Victoria sunt numarate. Acesta a subliniat ca, inainte de a se trece la negocieri serioase cu reprezentanții partidelor...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu susține luni, pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa și va trece.„Moțiunea de cenzura va trece și acest Guvern va raspunde pentru toata criza economica, pentru manipularea datelor și pentru toate hoțiile de sute de milioane de…