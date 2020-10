Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea numarului de infecții cu SARS-CoV-2 din ultimele 24 de ore ingrijoreaza autoritațile. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca situația pandemica din Romania a scapat de sub control.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca in acest moment creșterea numarului de infectari cu COVID-19 a fost stopata, chiar daca autoritațile au anunțat 1.345 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore.Conform premierului, cel mai mare risc era ca in Romania sa se inregistreze o tendința de progresie geometrica,…

- Alexandru Rafila, directorul Societații Romane de Microbiologie, anunta la Digi24 ca este de așteptat ca aceasta perioada pe care o traversam acum, cu peste 1.000 de cazuri noi in fiecare zi, sa aiba consecința creșterea numarului de pacienți in stare grava și chiar decese peste catva timp. Romania…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a anuntat duminica ca nu va mai participa la turneul WTA de la Palermo, ca urmare a carantinei impuse in Italia persoanelor care s-au aflat recent in Romania sau Bulgaria. "Tinand cont de recenta crestere a cazurilor de Covid-19…

- Simona Halep, locul 2 WTA, s-a retras de la Palermo Ladies Open, primul turneu organizat dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus, informeaza News.ro.Citește și: Veste EXTREM de buna pentru CFR Cluj! Tot lotul a scapat de Covid-19: rezultatele au ieșit negative la ultimele testari…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat, joi, ca impunerea unor noi restricții in Romania depinde foarte mult de ”creșterea numarului de romani care respecta regulile de protecție sanitara”. Aflat la Constanța, el a afirmat ca Guvernul nu vrea sa ia masuri care sa ”afecteze viața oamenilor”. ”Nu vrem sa…

- Speak nu a mai rezistat și a rabufnit pe rețelele de socializare dupa ce numarul cazurilor noi de persoane infectate cu coronavirus a ajuns la aproape 1000 in ultimele 24 de ore. Speak s-a aratat ingrozit de faptul ca astazi s-au anunțat 994 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, cel mai mare numar…

- Astazi, 17 iulie, in Romania au fost confirmate 35.802 cazuri de coronavirus. Aproape 800 de noi infectați cu COVID s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce este un nou record negativ. Județul cel mai afectat de creșterile cazurilor noi este Argeș, urmat de București și de Prahova.Județul Argeș…