Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile cehe au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii (inclusiv Romania). Masurile vor intra in vigoare luni, la ora 00:00. Aceste persoane…

- Masurile vor intra in vigoare la data de 9 noiembrie 2020, ora 00:00, conform Ministerului Afacerilor Externe. GAME OVER. Trump pierde un al doilea mandat de președinte al SUA Potrivit MAE, persoanele care sosesc din statele considerate zone rosii (inclusiv Romania) trebuie sa completeze, anterior intrarii…

- "Inchiderea scolilor este o masura total gresita, care afecteaza copiii si parintii , impotriva recomandarilor si practicii internationale - doar o masura care arata incompetenta, neseriozitate si lipsa de viziune! In PROMISIUNEA NOASTRA a scoate tara din criza redeschiderea scolilor este una dintre…

- Ministrul Fondurilor Europene,Marcel Bolos, a semnat astazi, in prezenta doamnei viceprim-ministru Raluca Turcan, a domnului Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, si a doamnei conf. dr. Anca Colita, manager al Institutul Clinic Fundeni, contractul finantat prin intermediul Programului…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, candideaza pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat. Proiectele sale au vizat infrastructura mare și s-au concretizat in modernizarea drumurilor și podurilor, canalizare și alimentare cu apa pentru localitațile vrancene. Proiectul…

- "AICI SUNT BANII DVS !!! In campania falsa a PNL si in spitale fantoma!!!Din pacate NU sunt in Sanatate/ ci aruncati de Guvernul Orban PNL pe smecherii si achizitii dubioase , afaceri cu masti, combinezoane si spitale fantoma!!! https://zdbc.ro/prefectul-ailenei-vrea-sa-scoata-la-vanzare-pe-olx-spitalul-modular-de-la-baza-letea-destinat-pacientilor-covid/Guvernul…

- ”Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman (FIEKR) a semnat astazi cu firma Calik Enerji (Turcia) contractul EPC (Engineering, Procurement and Construction) pentru construirea la cheie a centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia. FIEKR este detinut de KMG International si Statul Roman prin…

- Primaria comunei Sopot a acordat, in ultimii ani, mare atenție modernizarii drumurilor. Primarul Catalin Traistaru spune ca proiectele de infrastructura sunt esențiale pentru localitate. Astfel, in mandatul edilului, a fost asfaltat drumul comunal DC 73 Belot – Bașcov, pe o lungime de 4 kilometri. Proiectul…