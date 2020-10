Stiri pe aceeasi tema

- Liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu respectiv Victor Ponta au anuntat joi ca cele doua formatiuni vor candida impreuna la alegerile parlamentare din iarna sub sigla unui singur partid – Pro Romania Social-Liberal. In ce priveste paritatea la parlamentare, cei doi lideri au explicat…

- Raportul intre Pro Romania si ALDE pe lista candidatilor la alegerile parlamentare va fi de 60-40.Citește și: Ambasadorul Rusiei lanseaza un nou atac la adresa Romaniei: 'Lideri dintre cei mai proeminenti' falsifica istoria„Nu va fi paritate. Avem criterii obiective bazate pe rezultatele obtinete…

- Conducerile Pro Romania și ALDE au decis, joi, fuziunea dintre cele doua partide. La alegerile parlamentare, candidații ALDE se vor regasi pe lista Pro Romania. Noul partid se va numi Pro Romania Social Liberal, a anunțat Victor Ponta. „Vrem sa jucam rolul unei busole. Sunt singurii capabili sa facem…

- ALDE și Pro Romania au programate astazi ședințe in care conducerile celor doua partide vor vota fuziunea, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.Propoția negociata la locurile eligibile va fi 60% Pro Romania și 40% ALDE.Daca decizia de fuziune va fi luata astazi, partidele conduse de Victor Ponta…

- Pro Romania si ALDE vor incepe procedurile jurice impuse de lege daca liderii celor doua formatiuni politice vor lua astazi o decizie privind fuziunea. Potrivit G4Media, partidul condus de Victor Ponta si cel al lui Calin Popescu Tariceanu nu au timpul necesar pentru a termina fuziunea, inainte…

- ALDE si Pro Romania au programate azi sedinte paralele, la finalul carora Calin Popescu Tariceanu va sustine o conferinta de presa alaturi de Victor Ponta. Potrivit surselor citate de G4Media, cei doi vor anunta fuziunea dintre ALDE si Pro Romania.

- "Haosul care domneste in educatie are un corespondent si in zona de sanatate. Pe mine ma intriga ca autoritatile sunt preocupate de momente festive, de inaugurari. Nu are importanta ca ne confrutam cu o perioada extrem de grea. Logica dupa care actioneaza Iohannis este numai una politica, il intereseaza…

- ​​PSD, ALDE și UDMR vor ca data alegerilor parlamentare sa fie stabilita de Parlament, și nu de Guvern cum prevede legislația actuala. Un proiect de lege în acest sens a fost depus sub semnatura lui Marcel Ciolacu (PSD), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) și Cseke Attila (UDMR) care cer adoptarea…