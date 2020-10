Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca sectorul serviciilor din turism a avut greu de survenit in contextul pandemiei Covid-19, in Moldova acest lucru resimțindu-se și mai puternic decat in alte parți ale țarii, avand in vedere faptul ca, in acest domeniu, zeci de mii de moldoveni iși caștiga…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz considera ca pensionarii din Romania continua sa fie ignorați de Guvernul PNL. Maricela Cobuz a amintit ca incepand de pe 1 septembrie, aproximativ cinci milioane de pensionari ar fi trebuit sa beneficieze de creșterea pensiilor cu 40%. „Prin acest ...

- Pe 14 septembrie va suna din nou clopoțelul, dar școala nu va mai fi la fel. In contextul pandemiei de coronavirus, Ministerul Educației a introdus obligativitatea purtarii maștii de protecție in școlile din Romania, incepand cu clasa 0. O masura foarte greu de respectat, deoarece Guvernul nu poate…

- Agricultorii din Moldova vor beneficia, in premiera de la independența Republicii Moldova, de un șir de facilitați și beneficii care vin sa diminueze pierderile inregistrate in urma secetei și inghețurilor. Deputatul PSRM, Radu Mudreac, președintele comisiei agricultura și industria alimentara, a declarat…

- Guvernul a intreprins acțiuni fara precedent și continua sa identifice soluții pentru a depași situația dificila din domeniul agriculturii, au declarat deputații PSRM, astazi in cadrul unui briefing. Deputatul PSRM Corneliu Furculița a remarcat ca acest an este unul complicat și din cauza epidemiei…

- Guvernul liberal ne-a amanetat pe toti – copii, tineri, adulți și batrani, afirma deputatul Simona Bucura Oprescu, secretar executiv al PSD Argeș, care arata ca in primele șase luni ale anului in curs datoria publica a crescut cu 57 miliarde de lei! „Vedeți cumva vreo creștere a veniturilor romanilor?…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a criticat PSD pentru ca in continuare acționeaza pentru zadarnicirea acțiunilor pe care Guvernul liberal condus de Ludovic Orban le aplica pentru limitarea epidemiei. „Daca pana acum au incercat intarzierea aprobarii legislației necesare pentru intervenția…

