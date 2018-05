Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Constantin, lider al PRO Romania, afirma ca interdictia constituirii unui grup parlamentar din deputati neafiliati sau care au candidat pe liste ale unor formatiuni politice diferite reprezinta o incalcare a Constitutiei

- Liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a solicitat, marti, Biroului permanent al Camerei un punct de vedere cu privire la posibilitatea constituirii unui grup parlamentar nou, invocând mai multe prevederi regulamentare care interzic acest lucru.

- Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, a anuntat, ca saptamana aceasta va depune cerere pentru pentru infiintarea de grup parlamentar, conform Agerpres.ro. Saptamana aceasta vom depune cerere pentru infiintarea de grup parlamentar, a spus Ponta la evenimentul de lansare a agendei politice…

- Deputatul PSD de Braila, Marilena-Emilia Meirosu, care si-a anuntat marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat, a declarat, pentru Agerpres ca a plecat din respectiva formatiune pentru a se inscrie in Pro Romania. "Ma voi inscrie in Pro Romania,…

- Dupa ce saptamana trecuta a anuntat ca un parlamentar al PSD pleaca din partidul lui Liviu Dragnea pentru a i se alatura, marti Victor Ponta s-a mai ales cu un parlamentar care il va urma in Pro Romania. Este vorba de aceasta...

- Trei membri ai Comisiei Electorale Centrale, Gafton Vasile, Gurduza Sergiu și Sartan Vladimir au inaintat o moțiune, precum ca nu sunt de acord cu hotararea CEC-ului cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ, deoarece considera…