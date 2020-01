Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristina Iurisniti i-a trimis, vineri, o scrisoare deschisa ministrului Educatiei, in care critica gestul Monicai Anisie de a descinde in scolile cu probleme. "Am luat la cunoștința din spațiul public ca vreți sa aveți un soi de ,,Birou in teritoriu". Aces demers, doamna ministru, ar…

- Deputatul Pro Romania Mihaela Hunca a declarat, vineri, ca vizitele inopinate in scolile din mediul rural ale ministrului Educatiei, Monica Anisie, nu au scopul de a imbunatati conditiile de invatamant, ci doar sperie cadrele didactice. "Rezolva ceva vizitele neasteptate ale Monicai Anisie in scoli?…

- World Vision Romania apreciaza initiativa ministrului Educatiei, Monica Anisie, de a vedea situatia cu care se confrunta copiii care merg la scolile de la tara, insa asteapta un plan de masuri si crede ca este necesar ca autoritatile locale sa isi asume obligatia de a oferi conditii cel putin decente…

- Corpul de Control al ministrului Educației a descins luni dimineața la Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hasdeu. Oficialii de la București au fost trimiși de ministrul Educației, Monica Anisie, dupa ce in biroul acesteia a ajuns recent mama unui elev de la Hasdeu, care in urma unui conflict cu profesoara…

- Asociatia Elevilor din Constanta AEC ii solicita premierului Ludovic Orban sa ii demita pe ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, si pe secretarul general al ministerului, Ioana Lazar, acuzand ca cei doi ca se impotrivesc accesului la educatie al elevilor din Romania, relateaza Mediafax.Solicitarea…

- Potrivit presei centrale, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat in aceasta dimineata ca l a numit pe Bogdan Steriopol in functia de consilier in cadrul ministrului, acesta urmand sa se ocupe de domeniul Educatie Fizica si Sport. Declaratia a fost facuta la sediul Federatiei Sindicatelor Libere…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, alaturi de celelalte federatii reprezentative din sistemul de educatie, a participat marti la o intalnire cu premierul Romaniei, Ludovic Orban, si cu ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie. In cadrul intalnirii au fost discutate principalele ...

- Ziarul Unirea Claudiu Racuci (PNL) – Salut decizia ministrului educației prin care se debirocratizeaza activitatea cadrelor didactice Deputatul PNL Claudiu Racuci apreciaza ca Ministrul educației și cercetarii, doamna Monica Anisie, și-a inceput mandatul cu dreptul și susține cu toata forța demersul…