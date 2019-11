Stiri pe aceeasi tema

- "Biroul Executiv al PRO Romania a decis luni, 4 noiembrie a.c., ca toti deputatii care au actionat in afara deciziilor luate in interiorul partidului si au votat pentru investirea Guvernului Orban sa fie revocati din functiile de coordonatori judeteni si sa li se retraga sprijinul politic pentru toate…

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, a anunțat ca se „desparte” de parlamentarii partidului care au votat in favoarea investirii Guvernului Orban. Fostul premier susține ca „pacatul lor este ca au instaurat un guvern care va face foarte mult rau”. La cateva ore dupa ce Guvernul Orban e investit de…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a transmis, dupa ce Guvernul Ludovic Orban a fost investit in Parlament, ca de luni incepe austeritatea, precizand ca Executivul liberal a fost votat de tradatori din ALDE, Pro-Romania, UDMR și chiar din PSD."De astazi incepe oficial austeritatea.…

- ”Victor Ponta e marele pierzator al votului de astazi, pentru investirea Guvernului Orban. In momentul de fața, avem, in Opoziție, doua partide de stanga: Pro Romania, partid de lider, in care insuși liderul a fost lasat in ofsaid de alți lideri ai partidului care au tradat și au votat Guvernul PNL…

- "Asta este rostul opozitiei. Nu este normal sa pregatim o motiune de cenzura? Ii lasam sa treaca luna de miere. Va fi pe temele pe care o sa ni le dea dansii.(...) Parlamentarii PSD vor face opozitie. Nu ne cereti sa nu facem opozitie. Ar fi culmea. Noi vom face opozitie, asteptam sa treaca luna…

- Victor Ponta anunta ca parlamentarii Pro Romania care au votat luni pentru investirea Guvernului Orban, in ciuda deciziei contrare luate in forurile statutare, vor fi dati afara din partid."A trecut Guvernul PNL Orban / Pro Romania NU a sustinut acest Guvern ( cei cativa fosti colegi care…

- Guvernul Orban vine astazi sa primeasca votul de învestitura al Parlamentului, premierul desemnat fiind optimist în privința rezultatului, mizând pe cel puțin 237 de voturi. În ultimul moment, partidelor care și-au anunțat sprijinul public s-au alaturat mai mulți parlamentari…

- ​Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc luni, de la ora 12.00, pentru a stabili calendarul de învestire a Guvernului Orban. este primul test în Parlament pentru premierul desemnat care se așteapta la un boicot al PSD sau un calendar prelungit al audierilor.…