Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi propune, in planul de relansare economica a Romaniei, care urmeaza sa fie prezentat miercuri, finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare, reprezentand 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres, conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele…

- In perioada 30.06.2020 - 04.07.2020, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Arieseni - DN75 - Campeni - DN75 - Turda - A10 - Aiud - DN1 - Soseaua de Centura Alba Iulia - Alba Iulia - DN1 - Sebes - A1 - Sibiu - Intersectia (DN7-DN1) - Talmaciu DN7-Centura Calimanesti - DN7 - DN67 - Ramnicu…

- Cele mai importante promisiuni pentru 2020 s-au facut pentru autostrada A10 Sebeș - Turda, acolo unde ar fi trebuit sa fie deschise doua tronsoane noi de drum de mare viteza. Pe autostrada A10 sunt deschise circulatiei loturile 3 (Aiud - Decea, 12,45km) și 4 (Decea - Turda, 16,30km).…

- Seful CNAIR, Mariana Ionița le-a transmis constructorilor loturilor 1 și 2 ale Autostrazii A10 Sebeș – Turda ca finalizarea lucrarilor in acest an este obligatorie. Cele doua loturi, intre Sebeș și Aiud, au in total 41 de km, cele mai avansate lucrari fiind pe Lotul 1 – care are un stadiu fizic de 90%,…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini aeriene cu stadiul lucrarilor la loturile 1 și 2 de pe Autostrada A10 Sebes – Turda, intre Sebeș și Aiud. Potrivit reprezentanților asociației, tronsonul 1 se apropie de 90% stadiu fizic, insa este inca foarte mult de munca mai ales la nodurile din capete,…

- Respectivele poduri, din zona localitatilor Radesti si Sancrai sunt parte a lucrarilor de realizare a autostrazii A10 (segmentul dintre localitatile Sebes si Turda). Pentru acest proiect LIBERTY Galati a produs si a livrat 3.500 de tone de tabla groasa testata ultrasonic.

- Din autostrada Turda - Sebeș, care trebuia terminata integral inca din 2016, se poate circula doar pe doua din cele patru tronsoane, respectiv intre Turda și Aiud. Noile termene pentru celelalte doua... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sunt doar 60% șanse sa se deschida la finalul acestui an cele doua tronsoane aflate inca in lucru din Autostrada A10 Sebeș-Turda, spune directorul CNAIR, Mariana Ionița. Mobilizarea pe șantier este mai buna pe lotul doi fața de lotul unu, potrivit șefei Companiei de Drumuri. ”Sunt proiecte care au avut…