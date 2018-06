Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 28 mai 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 28 mai 2018 spune ca astazi…

- Parlamentul armean nu a reușit sa-l aleaga pe Nikol Pașinian in funcția de premier. Deși candidatura sa a fost singura propusa, doar 45 de deputați au votat in favoarea sa și 56 impotriva. Serviciul de presa al Parlamentului a precizat ca doi deputati nu au participat la ședința, iar alti doi au ignorat…

- Criza de vagoane a CFR nu va fi rezolvata nici anul acesta deoarece avizele necesare inceperii procedurii de achiziție nu vor fi obținute atat de rapid. CFR Calatori folosește zilnic 800 de vagoane, jumatate fața de acum un deceniu și de zece ori mai puține decat in 1990, an cand și numarul de calatori…

- Tatal lui Valeriu Boboc, care a decedat tragic in urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, i-a dat o replica lui Vladimir Voronic, care joi declarase ca Boboc nu a fost omorat de polițiști, ci aruncat de la etajul patru al Parlamentului. Reacția lui Victor Boboc a fost oferita pentru Ziarul de Garda.